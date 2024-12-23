За добу росіяни атакували 28 населених пунктів Херсонщини, є загиблі та поранений

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

Російські війська минулої доби завдали ударів по 28 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого загинули троє людей, ще одна поранена.

Про це 23 грудня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили вісім приватних будинків. Також росіяни понівечили газопровід, магазин та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що 21 грудня росіяни також обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість — поранені, з них — одна дитина.