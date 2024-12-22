Російська армія атакувала Херсонщину: серед постраждалих дитина

Росіяни атакували Херсонщину. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон

Російські війська минулої доби, 21 грудня, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість — поранені, з них — одна дитина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Іванівка, Понятівка, Молодіжне, Токарівка, Тягинка, Качкарівка, Ольгівка, Осокорівка, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Новорайськ, Зміївка, Веселе та місто Херсон.

Крім цього, росіяни здійснили ракетний удар балістикою по Херсонському району.

Зазначається, що російські військові обстріляли критичну та соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарську споруду, гараж та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 20 грудня з різних видів озброєння обстріляли 42 населені пункти Херсонської області. Двоє людей загинули, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості.