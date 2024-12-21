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Російські війська атакували Херсонщину: 2 людей загинули

Наслідки російських ударів у Херсоні. Архівне фото: Радіо свободаНаслідки російських ударів у Херсоні. Архівне фото: Радіо свобода

Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 42 населені пункти Херсонської області. Двоє людей загинули, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, обстрілювали критичну, соціальну інфраструктури та житлові квартали.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 34  багатоповерхівки та 29  приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі», — проінформував він.

Пізніше в пресслужбі ОВА повідомили, що минулої ночі російські окупаційні війська завдали удару з авіації, випустивши два КАБи по онкодиспансеру в Херсоні.

«На щастя, пацієнти та медичний персонал не постраждали. Однак будівля зазнала значних руйнувань, — говориться в повідомлені.

Наслідки російських атак по онкологічному диспансеру в Херсоні. Фото: пресслужба Херсонської ОВАНаслідки російських атак по онкологічному диспансеру в Херсоні. Фото: пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російських атак по онкологічному диспансеру в Херсоні. Фото: пресслужба Херсонської ОВАНаслідки російських атак по онкологічному диспансеру в Херсоні. Фото: пресслужба Херсонської ОВА
Наслідки російських атак по онкологічному диспансеру в Херсоні. Фото: пресслужба Херсонської ОВАНаслідки російських атак по онкологічному диспансеру в Херсоні. Фото: пресслужба Херсонської ОВА

Раніше повідомлялось, що через масовані російські обстріли на Херсонщині без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів.

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