Росіяни за добу атакували 44 населених пункти Херсонщини, є загиблий й 18 поранених

Херсон, фото взято з сайту ukrinform.ua

Російські війська минулої доби завдали ударів по 44 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого одна людина загинула, ще 18 дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 багатоповерхівок та сім приватних будинків. Також понівечили господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Крім цього, російські диверсійно-ворожі групи намагались просунутись у напрямку Херсона. За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, Силам оборони одразу вдалось виявити та знищити окупантів.

Голова ОВА підкреслив, що ситуація на правобережжі залишається напруженою. Лише за ніч росіяни обстріляли житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру, внаслідок чого постраждали 7 людей.