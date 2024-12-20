Вночі росіяни намагалися просунутися на Херсон — в ОВА кажуть, що Сили оборони знищили ворожі ДРГ

Російські диверсійно-ворожі групи намагались просунутись у напрямку Херсона.

Про це у ранковому зведенні 20 грудня повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що Силам оборони одразу вдалось виявити та знищити окупантів.

— Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками, — повідомив Олександр Прокудін.

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Голова ОВА підкреслив, що ситуація на правобережжі залишається напруженою. Лише за ніч росіяни обстріляли житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру, внаслідок чого постраждали 7 людей.

— Окупанти гатять по житловим кварталам, критичній та соціальній інфраструктура. Зафіксовано влучання в житлові оселі, два медичні заклади зазнали руйнувань. На жаль, є постраждалі та загиблий. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами. Попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят, тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці!, — додав очільник області.

Нагадаємо, на початку грудня видання «РБК-Україна» повідомило, що російські військові можуть найближчим часом здійснити ще одну операцію — з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро, оскільки всі мости в напрямку цього міста зруйновані або пошкоджені.

Два джерела видання стверджують, що окупанти звозять в райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська.

Вже 4 грудня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив, що російські війська, ймовірно, планують наступ на Херсон та зібрали 300 човнів для форсування Дніпра. Крім того, окупанти активно використовують безпілотники, здійснивши понад 9500 атак з липня.

Спікер Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук повідомив, що російські війська намагаються захопити річкові острови та наблизитись до західного берега Херсона. Нещодавно вони провели масштабну атаку на Козацький острів на північний схід від міста, неподалік Нової Каховки.

Також повідомлялось, що на території окупованої Кінбурнської коси збільшилась кількість російських військових підрозділів для того, щоб тримати оборону і не дати українським військам форсувати Дніпро.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи інформацію про можливий наступ російських військ на правий берег Дніпра, запевнив, що українські військові були готові до такого розвитку подій ще кілька місяців тому.