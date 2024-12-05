Кім про ймовірний штурм правого берега Дніпра: «Всі на місцях. Ситуація складна, але контрольована»

Україна повністю готова до можливого наступу на правий берег Дніпра. Фото: wikimedia.org

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував інформацію про можливий наступ російських військ на правий берег Дніпра, запевнивши, що українські військові були готові до такого розвитку подій ще кілька місяців тому.

Про це він сказав у своєму відеозверненні у Telegram-каналі.

За його словами, плани про ймовірний штурм правобережжя Дніпра владі було відомо ще 4 місяці тому.

— Вже офіційно почали казати, що росіяни готовлять штурм на правий берег Дніпра. Ми знали про це ще чотири місяці тому. Усі необхідні підготовчі заходи були проведені, і наші військові прекрасно розуміють, як діяти. Ніхто не планує відступати — навпаки, ми готові до цього сценарію,— заявив Віталій Кім.

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Голова Миколаївської ОВА підкреслив, що сили оборони мають чіткий план дій і достатньо ресурсів для протидії ворогу.

— Ми розуміємо сили та засоби, які використовуватиме противник, і будемо реагувати відповідно. Все в нас достатньо, все складно, але контрольовано, – зазначив він.

Нагадаємо, що видання «РБК-Україна» повідомило, що російські військові можуть найближчим часом здійснити ще одну операцію – з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро, оскільки всі мости в напрямку цього міста зруйновані або пошкоджені.

Два джерела видання стверджують, що окупанти звозять в райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська.

Вже 4 грудня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив, що російські війська, ймовірно, планують наступ на Херсон та зібрали 300 човнів для форсування Дніпра. Крім того, окупанти активно використовують безпілотники, здійснивши понад 9500 атак з липня.

Спікер Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук повідомив, що російські війська намагаються захопити річкові острови та наблизитись до західного берега Херсона. Нещодавно вони провели масштабну атаку на Козацький острів на північний схід від міста, неподалік Нової Каховки.

Також повідомлялось, що на території окупованої Кінбурнській коси збільшилась кількість російських військових підрозділів для того, щоб тримати оборону і не дати українським військам форсувати Дніпро.