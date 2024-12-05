  • четвер

    5 грудня, 2024

  • 0.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 грудня , 2024 четвер

  • Миколаїв • 0.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кім про ймовірний штурм правого берега Дніпра: «Всі на місцях. Ситуація складна, але контрольована»

Віталій Кім: Україна повністю готова до можливого наступу на правий берег Дніпра. Фото: wikimedia.orgУкраїна повністю готова до можливого наступу на правий берег Дніпра. Фото: wikimedia.org

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував інформацію про можливий наступ російських військ на правий берег Дніпра, запевнивши, що українські військові були готові до такого розвитку подій ще кілька місяців тому.

Про це він сказав у своєму відеозверненні у Telegram-каналі.

За його словами, плани про ймовірний штурм правобережжя Дніпра владі було відомо ще 4 місяці тому.

— Вже офіційно почали казати, що росіяни готовлять штурм на правий берег Дніпра. Ми знали про це ще чотири місяці тому. Усі необхідні підготовчі заходи були проведені, і наші військові прекрасно розуміють, як діяти. Ніхто не планує відступати — навпаки, ми готові до цього сценарію,— заявив Віталій Кім.

Реклама

Голова Миколаївської ОВА підкреслив, що сили оборони мають чіткий план дій і достатньо ресурсів для протидії ворогу.

— Ми розуміємо сили та засоби, які використовуватиме противник, і будемо реагувати відповідно. Все в нас достатньо, все складно, але контрольовано, – зазначив він.

Нагадаємо, що видання «РБК-Україна» повідомило, що російські військові можуть найближчим часом здійснити ще одну операцію – з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро, оскільки всі мости в напрямку цього міста зруйновані або пошкоджені.

Два джерела видання стверджують, що окупанти звозять в райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська.

Вже 4 грудня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив, що російські війська, ймовірно, планують наступ на Херсон та зібрали 300 човнів для форсування Дніпра. Крім того, окупанти активно використовують безпілотники, здійснивши понад 9500 атак з липня.

Спікер Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук повідомив, що російські війська намагаються захопити річкові острови та наблизитись до західного берега Херсона. Нещодавно вони провели масштабну атаку на Козацький острів на північний схід від міста, неподалік Нової Каховки.

Також повідомлялось, що на території окупованої Кінбурнській коси збільшилась кількість російських військових підрозділів для того, щоб тримати оборону і не дати українським військам форсувати Дніпро.

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні росіяни знову били по критичній інфраструктурі та будинках: є загиблі
Зеленський заборонив примусове переведення медиків у піхотні підрозділи
У Вознесенську внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич вручив грамоти миколаївським посадовцям та працівникам комунальних підприємств до Дня місцевого самоврядування

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві збудують нові укриття та оновлять школи за ₴28,7 мільйона

Аліна Квітко
новини

На розвиток інфраструктури «Миколаївпастранс» з бюджету перерозподілили ₴2 млн

Аліна Квітко
новини

Жителі будинку у центрі Миколаєва поскаржились на мишей у своїх квартирах

Володимир Коваль
новини

Внаслідок аварії на трасі під Миколаєвом постраждала дитина

Володимир Коваль

Останні новини про: Війна в Україні

У Вознесенську внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік
Зеленський заборонив примусове переведення медиків у піхотні підрозділи
У Херсоні росіяни знову били по критичній інфраструктурі та будинках: є загиблі

У Вознесенську внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік

Баштанський сирзавод розглядає можливість відновлення виробництва на Миколаївщині

58 хвилин тому

На Одещині фірма депутата виграла тендер на ₴14,6 млн на утримання доріг

Головне сьогодні