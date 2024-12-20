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У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»

У четвер, 19 грудня, у Миколаєві відкрили різдвяну виставку робіт місцевих художників. Подія стала першою після відновлення виставкової зали Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України, яка постраждала внаслідок обстрілів.

Про це повідомляють «МикВісті».

Експозиція включає 125 творчих робіт, створених 67 митцями. Відвідувачі мають змогу побачити різні види мистецтва: графіку, олійний та акварельний живопис, витинанки, батики, ткацтво, скульптури та ляльки-мотанки.

Голова Миколаївської обласної організації національної спілки художників України Дмитро Артим розповів, що виставкова зала була пошкоджена шістьма обстрілами за час війни.

«У нас є традиція напередодні нового року проводити творчий звіт миколаївських митців, але цього року ми також відновили нашу виставкову залу. Тут було 6 прильотів за два роки повномасштабного вторгнення, тому митці не могли проводити творчі заходи», — сказав Дмитро Артим.

У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»

Відновити залу допомагали художники з різних куточків України.

«У відновленні виставкового залу велику участь приймали не тільки миколаївські художники, а також творчі діячі з Одеси, Полтави, Черкас, Чернівців, Запоріжжя, Львова, Харкова та Києва», — додав він.

Виставка триватиме протягом січня у залі Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України.

У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили різдвяну виставку миколаївських художників. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, 19 листопада, в Будинку офіцерів флоту (ДОФ) у Миколаєві відкрили виставку, присвячену 1000-му дню повномасштабної війни в Україні. 

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