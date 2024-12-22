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Лише шість ОСББ Миколаєва отримали компенсацію на електрогенератори у 2024 році

У 2024 році лише шість ОСББ скористались програмою компенсації на електрогенератори. Архівне фото: «МикВісті»У 2024 році лише шість ОСББ скористались програмою компенсації на електрогенератори. Архівне фото: «МикВісті»

У 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

Про це стало відомо у п'ятницю, 17 грудня, під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Програма передбачає компенсацію до 50% вартості електрогенератора, але не більше 50 тисяч гривень. Для портативних електростанцій компенсація також складає 50% вартості, але не може перевищувати 60 тисяч гривень. Згідно з новою програмою мінімальна потужність обладнання має бути від 3 кВт.

Заступник департаменту енергетики Євген Лебідь зазначив, що низька кількість учасників програми в цьому році була пов’язана з обмеженням потужності в попередній версії програми (до 5 кВт). 

— У 2024 році було компенсовано 6 електрогенераторів. Ми тому і змінили вимоги до потужності. Тобто у старій версії програми було до 5 кВт, через це було дуже мало бажаючих отримати компенсацію. Зараз ми зняли ці обмеження і надали таку можливість, – сказав він. 

Учасниками програми можуть бути об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управляючі компанії та виконавці житлових послуг у Миколаєві.

На 2025 рік для програми планується фінансування в розмірі 1,5 мільйона гривень.

Слід зазначити, що за 2023 рік скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів лише 17 ОСББ.

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