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По состоянию на 9 утра 17 апреля в Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Об этом сообщает оперативный штаб при главном государственном санитарном враче.
Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека - жители Николаева, 3 человека с Домановского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.
С 20:00 16 апреля до 8:00 17 апреля за медицинской помощью обратились 3 пациента с подозрением на COVID-19, из них 2 человека госпитализированы в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 1 человеку назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.
Всего с начала 2020 года в Николаевской области зарегистрирован 201 человек с подозрением на COVID-19, из них у 31 человека заболевание подтверждено лабораторно методом ПЦР. Госпитализировано за весь период 101 пациент, 100 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
В вирусологической лаборатории проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 645 человек, из них:
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 17 апреля зафиксировано 4 тысячи 662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.
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По состоянию на 9 утра 17 апреля в Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Об этом сообщает оперативный штаб при главном государственном санитарном враче.
Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека - жители Николаева, 3 человека с Домановского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.
С 20:00 16 апреля до 8:00 17 апреля за медицинской помощью обратились 3 пациента с подозрением на COVID-19, из них 2 человека госпитализированы в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 1 человеку назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.
Всего с начала 2020 года в Николаевской области зарегистрирован 201 человек с подозрением на COVID-19, из них у 31 человека заболевание подтверждено лабораторно методом ПЦР. Госпитализировано за весь период 101 пациент, 100 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
В вирусологической лаборатории проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 645 человек, из них:
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 17 апреля зафиксировано 4 тысячи 662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.