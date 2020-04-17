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В Украине состоянием на 9:00 17 апреля зафиксировано 4 тысячи 662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 296 случаев;
Волынская область - 122 случая;
Днепропетровская область - 89 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 177 случаев;
Закарпатская область - 150 случаев;
Запорожская область - 118 случаев;
Ивано-Франковская область - 427 случаев;
Кировоградская область - 218 случаев;
Киев - 705 случаев;
Киевская область - 253 случая;
Львовская область - 203 случая;
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 93 случая;
Полтавская область - 41 случай;
Ровенская область - 240 случаев;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 353 случая;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 51 случай;
Хмельницкая область - 38 случаев;
Черновицкая область - 759 случаев;
Черкасская область - 137 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 года в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15 тысяч 448 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 22 подтвержденных случая коронавируса: 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка, 16 контактировавших с ними людей, а также COVID-19 подтвердили у 4 человек с диагнозом «пневмония» (2 — в Вознесенске, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Николаеве).
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В Украине состоянием на 9:00 17 апреля зафиксировано 4 тысячи 662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 296 случаев;
Волынская область - 122 случая;
Днепропетровская область - 89 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 177 случаев;
Закарпатская область - 150 случаев;
Запорожская область - 118 случаев;
Ивано-Франковская область - 427 случаев;
Кировоградская область - 218 случаев;
Киев - 705 случаев;
Киевская область - 253 случая;
Львовская область - 203 случая;
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 93 случая;
Полтавская область - 41 случай;
Ровенская область - 240 случаев;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 353 случая;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 51 случай;
Хмельницкая область - 38 случаев;
Черновицкая область - 759 случаев;
Черкасская область - 137 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 года в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15 тысяч 448 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 22 подтвержденных случая коронавируса: 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка, 16 контактировавших с ними людей, а также COVID-19 подтвердили у 4 человек с диагнозом «пневмония» (2 — в Вознесенске, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Николаеве).