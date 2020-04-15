В городе Николаеве по состоянию на 09:00 15 апреля зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Сообщается, что инфицированный коронавирусом оказался пациент с диагнозом «пневмония».

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook, инфицированной в городе оказалась 6-летняя девочка. Она поступила в детскую больницу с диагнозом «пневмония». Девочке провели ПЦР-тест, который показал положительный результат COVID-19. Состояние у ребенка — средней тяжести.

Также мэр отметил, что девочка находится в отдельном боксе и вскоре пациентку направят в инфекционную больницу.

— Сейчас определяется круг контактных лиц и проводятся все противоэпидемические мероприятия, - отметил Александр Сенкевич.

Всего, в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 22 подтвержденных случая коронавируса: 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка, 16 контактировавших с ними людей, а также COVID-19 подтвердили у 4 человек с диагнозом «пневмония» (2 — в Вознесенске, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Николаеве).

Напомним, 9 апреля, Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.

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В частности, Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности. Помимо этого, он рассказал, до его приезда, ночью, в вирусологической лаборатории были тайно отобраны образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами Николаевской области – они показали негативный результат.

Однако, после визита Виктор Ляшко заявил, что в Николаевской области имело место быть нарушение алгоритмов проведения тестирования на коронавирус.

Спустя несколько дней, 11 апреля на Николаевщине было зафиксировано два первых случая заболевания коронавирусом. Уже 12 апреля количество инфицированных в области составило 5 человек, а 14 апреля количество больных COVID-19 в Николаевской области выросло до 14 человек. При этом, все случаи зарегистрированы в Вознесенском районе.