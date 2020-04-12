Состоянием на 20:00 12 апреля в Николаевской области зарегистрировано 5 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщает оперативный штаб при Главном санитарном враче Николаевской области.

Как известно, 11 апреля в Николаевской области было лабораторно подтверждено два первых случая коронавируса. Это две женщины пенсионного возраста из села Вороновка Вознесенского района, которые 9 апреля были госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу.

После выявления этих случаев было проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследование. Ранее сообщалось о двух подтвержденных случаев заболевания среди тесно контактировавших с первыми больными (совместное богослужение), однако теперь сообщается о троих зараженных. Двое - жители села Вороновка, еще одна женщина из Вознесенска.

Противоэпидемиологические мероприятия в очаге продолжаются. Уже определен расширенный круг контактных лиц в количестве 17 человек, которые нуждаются в срочном ПЦР-обследовании.

Кроме того, у главного санврача Николаевщины сообщают, что сегодня в течение дня за медицинской помощью обратился 1 пациент с подозрением на COVID-19, он был госпитализирован в областную инфекционную больницу. Сейчас в инфекционном стационаре находятся 15 пациентов с подозрением на коронавирусное заболевание и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «Короновірусная инфекциія COVID-19». 3 человека из выявленных контактных с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавируса получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Напомним, на территории Николаевской области в связи с двумя зарегистрированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией вводится режим чрезвычайной ситуации.

В Николаевской ОГА отчитались о создании блок-поста в Вороновке, где нашли вспышку коронавируса.