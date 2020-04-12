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Состоянием на 20:00 12 апреля в Николаевской области зарегистрировано 5 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщает оперативный штаб при Главном санитарном враче Николаевской области.
Как известно, 11 апреля в Николаевской области было лабораторно подтверждено два первых случая коронавируса. Это две женщины пенсионного возраста из села Вороновка Вознесенского района, которые 9 апреля были госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу.
После выявления этих случаев было проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследование. Ранее сообщалось о двух подтвержденных случаев заболевания среди тесно контактировавших с первыми больными (совместное богослужение), однако теперь сообщается о троих зараженных. Двое - жители села Вороновка, еще одна женщина из Вознесенска.
Противоэпидемиологические мероприятия в очаге продолжаются. Уже определен расширенный круг контактных лиц в количестве 17 человек, которые нуждаются в срочном ПЦР-обследовании.
Кроме того, у главного санврача Николаевщины сообщают, что сегодня в течение дня за медицинской помощью обратился 1 пациент с подозрением на COVID-19, он был госпитализирован в областную инфекционную больницу. Сейчас в инфекционном стационаре находятся 15 пациентов с подозрением на коронавирусное заболевание и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «Короновірусная инфекциія COVID-19». 3 человека из выявленных контактных с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавируса получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.
Напомним, на территории Николаевской области в связи с двумя зарегистрированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией вводится режим чрезвычайной ситуации.
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Состоянием на 20:00 12 апреля в Николаевской области зарегистрировано 5 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщает оперативный штаб при Главном санитарном враче Николаевской области.
Как известно, 11 апреля в Николаевской области было лабораторно подтверждено два первых случая коронавируса. Это две женщины пенсионного возраста из села Вороновка Вознесенского района, которые 9 апреля были госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу.
После выявления этих случаев было проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследование. Ранее сообщалось о двух подтвержденных случаев заболевания среди тесно контактировавших с первыми больными (совместное богослужение), однако теперь сообщается о троих зараженных. Двое - жители села Вороновка, еще одна женщина из Вознесенска.
Противоэпидемиологические мероприятия в очаге продолжаются. Уже определен расширенный круг контактных лиц в количестве 17 человек, которые нуждаются в срочном ПЦР-обследовании.
Кроме того, у главного санврача Николаевщины сообщают, что сегодня в течение дня за медицинской помощью обратился 1 пациент с подозрением на COVID-19, он был госпитализирован в областную инфекционную больницу. Сейчас в инфекционном стационаре находятся 15 пациентов с подозрением на коронавирусное заболевание и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «Короновірусная инфекциія COVID-19». 3 человека из выявленных контактных с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавируса получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.
Напомним, на территории Николаевской области в связи с двумя зарегистрированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией вводится режим чрезвычайной ситуации.
В Николаевской ОГА отчитались о создании блок-поста в Вороновке, где нашли вспышку коронавируса.
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь