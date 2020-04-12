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В Вознесенском районе продолжается работа по обустройству пункта пропуска в селе Вороновка Александровской ОТГ, где вчера была обнаружена вспышка коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
Сообщается, что на месте обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников правоохранительных органов, медработника и сотрудника упраления Госпродпотребслужбы в Вознесенском районе, которые контролируют перемещение жителей населенного пункта, меряют температуру и проводит дезинфекцию транспорта.
Кроме того, обеспечено перекрытие грунтовых дорог в населенном пункте, а именно, на соседнее село Таборовка и на Еланецкую трассу.
На пункте пропуска с целью «оперативного решения срочных вопросов» находятся чиновники: заместитель главы райгосадминистрации Татьяна Панова, начальник Вознесенского отдела полиции ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области Дмитрий Шаповалов, глава Александровской ОТГ Николай Бензар, староста села Вороновка Александр Якушин, начальник управления Госпродпотребслужбы Вадим Сединкин.
Как известно, 11 апреля в Николаевской области было лабораторно подтверждено два первых случая коронавируса. Это две женщины пенсионного возраста из села Вороновка Вознесенского района, которые 9 апреля были госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу. Сегодня подтвердили еще два случая заболевания - оба среди контактных лиц первых заболевших в селе Вороновка. Один человек - житель того же села, еще один заболевший - из Вознесенска.
Напомним, на территории Николаевской области в связи с двумя зарегистрированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией вводится режим чрезвычайной ситуации.
Во время брифинга 11 апреля стало известно, что село Вороновка закроют на въезд и выезд. Также, ранее сообщалось, что в селе Вороновка на Николаевщине, где у двух женщин обнаружили коронавирусную инфекцию, будет работать мобильная бригада, которая должна отследить цепочку контактов заболевших женщин. Как выяснилось позже из села Вороновка в Вознесенском районе начали массово выезжать местные жители.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области с 7 апреля начали больным пневмонией проводить выборочное тестирование на коронавирус.
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В Вознесенском районе продолжается работа по обустройству пункта пропуска в селе Вороновка Александровской ОТГ, где вчера была обнаружена вспышка коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
Сообщается, что на месте обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников правоохранительных органов, медработника и сотрудника упраления Госпродпотребслужбы в Вознесенском районе, которые контролируют перемещение жителей населенного пункта, меряют температуру и проводит дезинфекцию транспорта.
Кроме того, обеспечено перекрытие грунтовых дорог в населенном пункте, а именно, на соседнее село Таборовка и на Еланецкую трассу.
На пункте пропуска с целью «оперативного решения срочных вопросов» находятся чиновники: заместитель главы райгосадминистрации Татьяна Панова, начальник Вознесенского отдела полиции ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области Дмитрий Шаповалов, глава Александровской ОТГ Николай Бензар, староста села Вороновка Александр Якушин, начальник управления Госпродпотребслужбы Вадим Сединкин.
Как известно, 11 апреля в Николаевской области было лабораторно подтверждено два первых случая коронавируса. Это две женщины пенсионного возраста из села Вороновка Вознесенского района, которые 9 апреля были госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу. Сегодня подтвердили еще два случая заболевания - оба среди контактных лиц первых заболевших в селе Вороновка. Один человек - житель того же села, еще один заболевший - из Вознесенска.
Напомним, на территории Николаевской области в связи с двумя зарегистрированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией вводится режим чрезвычайной ситуации.
Во время брифинга 11 апреля стало известно, что село Вороновка закроют на въезд и выезд. Также, ранее сообщалось, что в селе Вороновка на Николаевщине, где у двух женщин обнаружили коронавирусную инфекцию, будет работать мобильная бригада, которая должна отследить цепочку контактов заболевших женщин. Как выяснилось позже из села Вороновка в Вознесенском районе начали массово выезжать местные жители.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области с 7 апреля начали больным пневмонией проводить выборочное тестирование на коронавирус.
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь