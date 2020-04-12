В Николаевской области сегодня, 12 апреля, лабораторно подтвердили еще два случая коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Оба случая выявлены среди контактных лиц первых заболевших в селе Вороновка Вознесенского района. Сообщается, что один человек - житель того же села Вороновка, еще один заболевший - житель Вознесенска.

Николаевский обастной лабораторный центр МОЗ Украины провел эпидемиологическое расследование по факту выявления первых двух подтвержденных фактов коронавируса в регионе.

Был определен круг контактных лиц с первыми заболевшими. 11 апреля был обследован 31 человек. По результатам лабораторных исследований, 12 апреля подтверждено еще 2 случая коронавируса среди обследованных контактных лиц.

Оба случая относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному принципу (совместные богослужения на дому).

Сейчас продолжаются противоэпидемиологчиеские мероприятия в очаге и проводится определение расширенного круга контактных лиц с целью их лабораторного исследования.

Ранее сообщалось, что в Украине состоянием на 9:00 воскресенья, 12 апреля, зафиксировано уже 2777 случаев коронавирусного заболевания COVID-19.

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Как известно, 11 апреля в Николаевской области было лабораторно подтверждено два первых случая коронавируса. Это две женщины пенсионного возраста из села Вороновка Вознесенского района, которые 9 апреля были госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу.

Напомним, на территории Николаевской области в связи с двумя зарегистрированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией вводится режим чрезвычайной ситуации.

Во время брифинга 11 апреля стало известно, что село Вороновка закроют на въезд и выезд. Также, ранее сообщалось, что в селе Вороновка на Николаевщине, где у двух женщин обнаружили коронавирусную инфекцию, будет работать мобильная бригада, которая должна отследить цепочку контактов заболевших женщин. Как выяснилось позже из села Вороновка в Вознесенском районе начали массово выезжать местные жители.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области с 7 апреля начали больным пневмонией проводить выборочное тестирование на коронавирус.