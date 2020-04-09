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Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что ночью в вирусологической лаборатории были тайно отобрали образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами Николаевской области – они показали негативный результат.
Об этом он рассказал сегодня, 9 апреля, в комментарии журналистам в Николаеве, сообщают НикВести.
Виктор Ляшко рассказал, что проверка была устроена до его приезда ночью. У нескольких пациентов с пневмонией были взяты образцы и доставлены в другие лаборатории. Все результаты были негативными и совпали с теми, которые проводились в регионе.
– Перед моим приездом, ночью провели спецоперацию, мы взяли у пациентов с пневмонией с одной из больниц образцы и доставили их в другую лабораторию, которая находится за территорией области. Результаты, которые мы получили, подтверждают, что исследования совпадают, - сказал Виктор Ляшко.
Также он отметил, что все результаты, которые есть сегодня в лабораторном центре, показывают негативный результат на коронавирус.
Напомним, Виктор Ляшко намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.
Как известно, Николаевская область остается единственной в Украине, где официально не зафиксированого ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.
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Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что ночью в вирусологической лаборатории были тайно отобрали образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами Николаевской области – они показали негативный результат.
Об этом он рассказал сегодня, 9 апреля, в комментарии журналистам в Николаеве, сообщают НикВести.
Виктор Ляшко рассказал, что проверка была устроена до его приезда ночью. У нескольких пациентов с пневмонией были взяты образцы и доставлены в другие лаборатории. Все результаты были негативными и совпали с теми, которые проводились в регионе.
– Перед моим приездом, ночью провели спецоперацию, мы взяли у пациентов с пневмонией с одной из больниц образцы и доставили их в другую лабораторию, которая находится за территорией области. Результаты, которые мы получили, подтверждают, что исследования совпадают, - сказал Виктор Ляшко.
Также он отметил, что все результаты, которые есть сегодня в лабораторном центре, показывают негативный результат на коронавирус.
Напомним, Виктор Ляшко намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.
Как известно, Николаевская область остается единственной в Украине, где официально не зафиксированого ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь