Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что ночью в вирусологической лаборатории были тайно отобрали образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами Николаевской области – они показали негативный результат.

Об этом он рассказал сегодня, 9 апреля, в комментарии журналистам в Николаеве, сообщают НикВести.

Виктор Ляшко рассказал, что проверка была устроена до его приезда ночью. У нескольких пациентов с пневмонией были взяты образцы и доставлены в другие лаборатории. Все результаты были негативными и совпали с теми, которые проводились в регионе.

– Перед моим приездом, ночью провели спецоперацию, мы взяли у пациентов с пневмонией с одной из больниц образцы и доставили их в другую лабораторию, которая находится за территорией области. Результаты, которые мы получили, подтверждают, что исследования совпадают, - сказал Виктор Ляшко.

Также он отметил, что все результаты, которые есть сегодня в лабораторном центре, показывают негативный результат на коронавирус.

Напомним, Виктор Ляшко намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.

Как известно, Николаевская область остается единственной в Украине, где официально не зафиксированого ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.