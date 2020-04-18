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Николаевский городской голова Александр Сенкевич напомнил, что умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 будут хоронить в специальных пакетах в закрытых гробах и призвал жителей города подумать об этом прежде чем идти на Пасху в церковь.
Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
— Мне говорят, зачем я рассказываю об этом людям, нагнетаю панику, что людей будут хоронить в закрытых гробах — это не паника, а реальная жизнь. Люди должны понять, что сегодня жизнь каждого из нас зависит не от беспечности, а от четкого соблюдения правил. Эти правила гласят, что человека, который умер от коронавируса, упаковывают в герметичные пакеты, кладут в гроб и забивают этот гроб, а после передают родственникам в таком виде. Подумайте об этом, когда представите, что во время Пасхи рядом с вами будут люди, которые могут быть инфицированными, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса. Также Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.
Помимо этого, жителей Николаевской области призывают на время пасхальных праздников соблюдать карантинные меры, не ездить на природу и «на шашлыки», а также воздержаться от посещения богослужений.
Кроме того, на кладбищах Николаева в поминальные дни, так называемые «Проводки», которые будут через неделю после празднования Пасхи, может быть установлен пропускной режим, чтобы избежать столпотворений и нарушения карантинных мер.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич напомнил, что умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 будут хоронить в специальных пакетах в закрытых гробах и призвал жителей города подумать об этом прежде чем идти на Пасху в церковь.
Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
— Мне говорят, зачем я рассказываю об этом людям, нагнетаю панику, что людей будут хоронить в закрытых гробах — это не паника, а реальная жизнь. Люди должны понять, что сегодня жизнь каждого из нас зависит не от беспечности, а от четкого соблюдения правил. Эти правила гласят, что человека, который умер от коронавируса, упаковывают в герметичные пакеты, кладут в гроб и забивают этот гроб, а после передают родственникам в таком виде. Подумайте об этом, когда представите, что во время Пасхи рядом с вами будут люди, которые могут быть инфицированными, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса. Также Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.
Помимо этого, жителей Николаевской области призывают на время пасхальных праздников соблюдать карантинные меры, не ездить на природу и «на шашлыки», а также воздержаться от посещения богослужений.
Кроме того, на кладбищах Николаева в поминальные дни, так называемые «Проводки», которые будут через неделю после празднования Пасхи, может быть установлен пропускной режим, чтобы избежать столпотворений и нарушения карантинных мер.