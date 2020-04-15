На кладбищах Николаева в поминальные дни, так называемые «Проводки», которые будут через неделю после празднования Пасхи, может быть установлен пропускной режим, чтобы избежать столпотворений и нарушения карантинных мер.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич вчера, 14 апреля, во время своего прямого эфира в социальных сетях, сообщают НикВести.

— Мы посмотрим, как оно там будет, на поминальные дни. Посмотрим, как пройдет Пасха. Если Пасха пройдет нормально, люди не будут толпиться, то я думаю, что мы будем открыть кладбища и так далее. Если нет, тогда будем ставить контрольно-пропускные пункты на кладбище и пропускать там, сколько людей возможно за территорию на квадратный метр. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Говорю вам, сидите дома. Кладбища никуда не денутся, обещаю вам, что мы охраняем эти кладбища, никто там ничего не сделает. Будем убирать эти кладбища. Уже там делается уборка и возле кладбищ, и на кладбищах, на местах общего пользования убираем за счет плательщиков налогов, - сказал Александр Сенкевич.

Также Александр Сенкевич рассказал, как решает проблему отсутствия мест для захоронения в Николаеве.