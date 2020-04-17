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Жителей Николаевской области призывают на время пасхальных праздников соблюдать карантинные меры, не ездить на природу и «на шашлыки», а также воздержаться от посещения богослужений.
Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА заявил вице-губернатор Александр Трайтли, передают НикВести.
— Сегодня, когда у нас бушует эта пандемия, сосредоточение людей в небольших помещениях может привести к прыжку в распространении этой болезни. Потому призываю те учреждения, которые проводят богослужения, и людей, которые их осуществляют, и верующих позаботится о своём здоровье, ограничить празднования и контакты. Придерживаться всех карантинных мер. Просьба вам оставаться дома и молится дома. Также прошу воздержаться от поездок на шашлыки, на природу, - отметил Александр Трайтли.
Также отмечается, что в Николаевской области на пасху полиция будет осуществлять порядок в церквях и выполнять определенные алгоритмы работы, но никто «с церквями не борется».
— У нас никто с церквями не борется. Полиция будет иметь определенные алгоритмы работы, они по нему будут работать, - рассказал Александр Трайтли.
Напомним, что в Вознесенске, где зафиксирована вспышка заболеванием коронавируса, решение о проведении или не проведении богослужений в церквях города будут принимать сами религиозные учреждения.
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Жителей Николаевской области призывают на время пасхальных праздников соблюдать карантинные меры, не ездить на природу и «на шашлыки», а также воздержаться от посещения богослужений.
Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА заявил вице-губернатор Александр Трайтли, передают НикВести.
— Сегодня, когда у нас бушует эта пандемия, сосредоточение людей в небольших помещениях может привести к прыжку в распространении этой болезни. Потому призываю те учреждения, которые проводят богослужения, и людей, которые их осуществляют, и верующих позаботится о своём здоровье, ограничить празднования и контакты. Придерживаться всех карантинных мер. Просьба вам оставаться дома и молится дома. Также прошу воздержаться от поездок на шашлыки, на природу, - отметил Александр Трайтли.
Также отмечается, что в Николаевской области на пасху полиция будет осуществлять порядок в церквях и выполнять определенные алгоритмы работы, но никто «с церквями не борется».
— У нас никто с церквями не борется. Полиция будет иметь определенные алгоритмы работы, они по нему будут работать, - рассказал Александр Трайтли.
Напомним, что в Вознесенске, где зафиксирована вспышка заболеванием коронавируса, решение о проведении или не проведении богослужений в церквях города будут принимать сами религиозные учреждения.
Власти Николаевской области не могут определить источник заболевания коронавирусом первых больных в селе Вороновка Вознесенского района.