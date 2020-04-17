Власти Николаевской области не могут определить источник заболевания коронавирусом первых больных в селе Вороновка Вознесенского района.

Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли, передают НикВести.

Как известно, по состоянию на 9 утра 17 апреля в Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека - жители Николаева, 3 человека из Доманевского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.

Вице-губернатор Николаевщины рассказал, что во всех очагах, где были обнаружены больные коронавирусом, проводится эпидемиологическое расследование и определяется круг контактных лиц для проведения противоэпидемиологических мероприятий.

— Очень много заболевших начинается именно с круга контактных лиц, поэтому очень важно, когда эпидемиологи на местах реагируют непосредственно оперативно на то, чтобы определить круг контактов и провести их тестирование, - рассказал Александр Трайтли.

По его словам, ситуация с первыми заболевшими коронавирусом сложная, потому что женщины имеют широкий круг контактных лиц, так как являются членами религиозной общины.

— Что касается первых наших двух заболевших из села Вороновка, то тут достаточно сложный случай, потому что эти люди входят в определенную релизиозную общину и не очень хотели общаться и давать информацию. Но все таки нам удалось с ними переговорить, они проинформировали нас, что общались с большим кругом лиц… как это возможно в селе. И не могут точно определить, кто это был, от кого они могли заразиться. Весь контактный круг лиц был определен, у них взяли анализы. При этом, по прямым контактам, которые мы определили, мы определили 58 контактов, 11 из них были позитивными. Что касается больных в Николаеве и Южноукраинску, то сейчас проводится соответствующее эпидемиологическое расследование, о результатах мы сообщим дополнительно, - сказал Александр Трайтли.

Напомним, начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай рассказала о четырех случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Николаеве.