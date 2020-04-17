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В Вознесенске, где зафиксирована вспышка заболеванием коронавируса, решение о проведении или не проведении богослужений в церквях города будут принимать сами религиозные учреждения.
Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА заявил вице-губернатор Александр Трайтли, передают НикВести.
Он отметил, что власть неоднократно призывала верующих и религиозных служителей не проводить массовые богослужения, однако решать это будут сами церковь.
— Религия и государство у нас отделены одно от другого. Мы призываем верующих и религиозных служителей воздержаться от проведения массовых богослужений. Решение об этом будет приниматься исключительно религиозным учреждением, - рассказал Александр Трайтли.
Напомним, что два первых случая заболевания коронавирусом на Николаевщине зафиксировали именно в Вознесенском районе. По состоянию на 9 утра 17 апреля в Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19, где 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района.
Также ранее Архиепископ Вознесенский и Первомайский УПЦ МП Алексий в своём обращении к пастве заявил, что Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей и пасок будет проводиться даже в условиях карантина.
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В Вознесенске, где зафиксирована вспышка заболеванием коронавируса, решение о проведении или не проведении богослужений в церквях города будут принимать сами религиозные учреждения.
Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА заявил вице-губернатор Александр Трайтли, передают НикВести.
Он отметил, что власть неоднократно призывала верующих и религиозных служителей не проводить массовые богослужения, однако решать это будут сами церковь.
— Религия и государство у нас отделены одно от другого. Мы призываем верующих и религиозных служителей воздержаться от проведения массовых богослужений. Решение об этом будет приниматься исключительно религиозным учреждением, - рассказал Александр Трайтли.
Напомним, что два первых случая заболевания коронавирусом на Николаевщине зафиксировали именно в Вознесенском районе. По состоянию на 9 утра 17 апреля в Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19, где 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района.
Также ранее Архиепископ Вознесенский и Первомайский УПЦ МП Алексий в своём обращении к пастве заявил, что Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей и пасок будет проводиться даже в условиях карантина.