Архиепископ Вознесенский и Первомайский УПЦ МП Алексий в своём обращении к пастве заявил, что Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей и пасок будет проводится даже в условиях карантина.

Об этом говорится в его обращении.

По словам священнослужителя, храмы будут открыты и каждый желающий сможет приступить к Таинствам Покаяния и Евхаристии. Богослужения проходить будут, однако во время таинств призывается выполнять карантинные меры, установленные Министерством здравоохранения.

В объяснении к своему обращению Алексий добавил, что людям, которые захотят прийти в храм и поставить свечу, вместо просмотра Богослужения онлайн, будет дана такая возможность.

— Если Христианин будет иметь желание, кроме тех, кто будет смотреть трансляции Богослужения онлайн, прийти в храм, поставить свечу в частном порядке, будет ли он иметь возможность все это сделать? Мы не вправе отказать таким людям. В обращении было сказано, что службы проходить будут согласно расписанию, дабы удовлетворить религиозные потребности людей, согласно Конституции, - написал священнослужитель.

Также отмечается, что у Вознесенской епархии достаточно масок, чтобы обеспечить ими всех, кто придет в храмы в Пасхальную ночь.

— Для потребностей Вознесенской епархии выделено достаточное количество масок, чтобы обеспечить соблюдение норм МОЗ (необходимо обязательно обеспечить масками всех, кто придет к нашим храмам в Пасхальную ночь). Получить нужное количество масок на приходы можно в епархиальном управлении Вознесенской епархии, - сообщает Канцелярия Вознесенской епархии.

Архиепископ призвал людей воздержаться от просмотра телевизора и ограничить себя в посещении интернета, так как это «нагнетает обстановку и вводит в отчаяние людей».

— Настоятельная просьба: категорически воздержаться от просмотра телевизора, который нагнетает обстановку и вводит в отчаяние людей, подрывая тем самым психическое здоровье населения, а также ограничить себя в интернет-пространстве. В частности – в социальных сетях, которые тоже являются распространителями ложной и негативной информации, которая приводит людей к отчаянию и вредит как духовному, так и физическому здоровью, – отметил Алексий.

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Напомним, что Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.

Ранее сообщалось, что настоятелям, которые будут впускать большое количество людей на пасхальные богослужения во время карантина, будут выписывать штрафы.