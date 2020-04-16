Настоятелям, которые будут впускать большое количество людей на пасхальные богослужения во время карантина, будут выписывать штрафы.

Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в своем Instagram, передают НикВести.

Также мэр отметил, что полиция будет принимать все необходимые меры на время для контроля соблюдения карантинных мер на время пасхальных праздников.

— Полиция будет принимать все меры. Более того, будут штрафовать те церкви и тех настоятелей, которые пускают в церкви большое количество людей, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.

Также Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.