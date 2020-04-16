Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.

Обращение митрополита опубликовала Николаевская епархия Православной Церкви Украины на своей странице в Facebook.

Митрополит поздравил николаевцев с наступающим праздником Пасхи, и отметил, что в связи с эпидемией коронавируса церковь призывает оставаться людей дома, и перенести посещение умерших на кладбище на более поздние сроки.

— Из года в год Святая Церковь напоминает нам об этом событии, которое произошло уже почти две тысячи лет назад. Из уст в уста, от сердца к сердцу звучат эти слова в наших пасхальных песнях. Но сегодня беда пришла к нам и общества и всколыхнули весь мир. Болезнь не знает границ и в это время никто не может быть равнодушным. Наиболее уязвимыми становятся пожилые люди. Церковь обеспокоена и взывает ко всем выполнять все то, что говорит нам медицина. Церковь всегда была со своим народом и разделяла его бремя. И сегодня звучит призыв: Пасха дома, - отметил митрополит.

Митрополит отметил, что в пасхальную ночь будет прямая трансляция богослужения в онлайн-режиме.

— Церковь поддерживает эту идею и напоминает, что будет прямая трансляция пасхального богослужения в режиме онлайн. Только просим с соответствующим настроением и вниманием просматривать службу, словно стоя в храме. По завершении богослужения будут прочитаны молитвы на освящение куличей. Дома родители могут взять освященную воду, ею окропить пасхальную корзину и после этого потреблять. Каждый из нас может приносить эти святые пасхальные молитвы в своих домах. Посещение наших умерших на кладбище в период пасхальных праздников нужно отложить на более позднее время. В эти дни мир словно остановилось в своих будничных делах. Поэтому опасность, от которой страдает все человечество должно побуждать каждого из нас задуматься над смыслом нашей жизни. Неужели это случайность? В эти святые и радостные дни я всех поздравляю с праздником Светлого Христова Воскресения. Приветствую всех медицинских работников, которые заботятся о больных и их выздоровления. Пусть Всемилостивый Господь, который воскрес из мертвых укрепит наши духовные и телесные силы и сохранит нас от всякого зла, - сказано в обращении.

Напомним, митрополит Епифаний призвал украинцев в праздник Пасхи остаться дома и присоединиться к богослужению молитвой, слушая онлайн-трансляцию.