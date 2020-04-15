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Телеканалы «ICTV», «UA: Первый», «1+1», «Украина» и «Интер» будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Об этом сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.
— Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют провести Пасху дома. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные, — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, в Минздраве опасаются вспышки COVID-19 после празднования Пасхи.
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Телеканалы «ICTV», «UA: Первый», «1+1», «Украина» и «Интер» будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Об этом сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.
— Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют провести Пасху дома. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные, — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, в Минздраве опасаются вспышки COVID-19 после празднования Пасхи.