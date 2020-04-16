Митрополит Епифаний призвал украинцев в праздник Пасхи остаться дома и присоединиться к богослужению молитвой, слушая онлайн-трансляцию.

Об этом говорится в его обращении на сайте «Украинской правды».

Глава Православной Церкви Украины подчеркнул, что священнослужители делают все, чтобы верующие встретили этот праздник с чувством заботы, духовного единения и мира в душе.

— Большинство из вас должны остаться в этот день в своих домах, и каждый на своем месте продолжить подносить свою молитву, совершая служение Богу и людям, несмотря на бремя внешних ограничений. Оставаясь на праздник Воскресения Господня дома и, просматривая богослужения онлайн, помните, что ваша семья — это малая Церковь, а ваш дом — малый храм Божий. Наполните глубиной, смыслом и величием праздника свои дома, ведь любовь и благодать Божия распространяются и действуют везде, — обратился Епифаний.

Епифаний обратил внимание, что трансляция Пасхального богослужения или других служб — это не зрелище или развлечение.

— Каждый верующий, кто находится на богослужении дома, пусть слушает трансляцию и совершает молитву перед иконой, находясь в доме как в храме, соблюдая обычные правила участия в храмовом богослужении. Организуйте дома собственный молитвенный уголок с иконами, Библией, лампадой и молитвенником, уделяйте больше внимания личной молитве утром, вечером и в течение дня, чтению духовно-назидательных книг, руководств и проповедей. Подготовьтесь к светлому и величественному празднику Воскресения Христова, чтобы встретить его с чистыми и благими помыслами, открытым и благодарным сердцем, готовым принять Воскресшего Спасителя. Наша личная молитва — это каждый раз встреча с Богом, уникальная и полна откровений, если мы совершаем ее должным образом. Она должна быть не только данью традиции, но и побуждением к переосмыслению своей жизни: ценил ли я каждую ее минуту, выполнял заповеди Божьи, был искренним в секунду, когда произносил слова молитвы? — сказал Епифаний.

Митрополит напомним, что готовясь к Христову Воскресению, люди придерживаются поста и усиленно молятся — для того, чтобы всем сообществом войти в духовное единение с Господом чистыми и окрепшими.

— Пусть наша пасхальная молитва будет свидетельством силы нашей веры и всеобъемлющей Господней любви в нашей жизни: «Ни смерть, ни жизни, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни нынешнее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое создание не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем»(Рим. 8: 38-39), — написал в завершении обращения Епифаний.

Ранее стало известно, какие каналы будут транслировать богослужения на Пасху.