Сегодня, 17 апреля, в Николаевской области подтвердили еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.

Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.

Он отметил, что одна из заболевших — беременная женщина из Вознесенского района. Еще один человек, у которого подтвердили диагноз, — медицинский работник из Николаева, контактировавший с зараженной 6-летней девочкой.

Напомним, что состоянием на 9:00 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека - жители Николаева, 3 человека с Доманевского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.

Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай рассказала о четырех случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Николаеве.

При этом власти Николаевской области не могут определить источник заболевания коронавирусом первых больных в селе Вороновка Вознесенского района.

В Украине утром 17 апреля зафиксировано 4 тысячи 662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.