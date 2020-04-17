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Сегодня, 17 апреля, в Николаевской области подтвердили еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.
Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.
Он отметил, что одна из заболевших — беременная женщина из Вознесенского района. Еще один человек, у которого подтвердили диагноз, — медицинский работник из Николаева, контактировавший с зараженной 6-летней девочкой.
Напомним, что состоянием на 9:00 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека - жители Николаева, 3 человека с Доманевского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.
Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай рассказала о четырех случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Николаеве.
При этом власти Николаевской области не могут определить источник заболевания коронавирусом первых больных в селе Вороновка Вознесенского района.
В Украине утром 17 апреля зафиксировано 4 тысячи 662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.
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Сегодня, 17 апреля, в Николаевской области подтвердили еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.
Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.
Он отметил, что одна из заболевших — беременная женщина из Вознесенского района. Еще один человек, у которого подтвердили диагноз, — медицинский работник из Николаева, контактировавший с зараженной 6-летней девочкой.
Напомним, что состоянием на 9:00 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека - жители Николаева, 3 человека с Доманевского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.
Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай рассказала о четырех случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Николаеве.
При этом власти Николаевской области не могут определить источник заболевания коронавирусом первых больных в селе Вороновка Вознесенского района.
В Украине утром 17 апреля зафиксировано 4 тысячи 662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.