По состоянию на утро 18 апреля в Николаевской области зафиксировано 35 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

В частности: 24 человека — жители Вознесенска и Вознесенского района, 5 человек — жители Николаева, 4 человека — Доманевского района, 1 — Южноукраинска и 1 — Арбузинского района.

Стоит отметить, что в сводке за сегодняшний день отсутствует информация о случае инфицирования COVID-19 в Первомайском районе, где ранее был зафиксирован один больной.

При этом, что с 10:00 17 апреля до 10.:00 18 апреля за медицинской помощью обратились 29 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 5 человек госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 5 — в другие инфекционные стационары и еще 19 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Напомним, 9 апреля, Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.

В частности, Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности. Помимо этого, он рассказал, до его приезда, ночью, в вирусологической лаборатории были тайно отобраны образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами Николаевской области – они показали негативный результат.

Однако, после визита Виктор Ляшко заявил, что в Николаевской области имело место быть нарушение алгоритмов проведения тестирования на коронавирус.

Спустя несколько дней, 11 апреля на Николаевщине было зафиксировано два первых случая заболевания коронавирусом. Уже 12 апреля количество инфицированных в области составило 5 человек, а 14 апреля количество больных COVID-19 в Николаевской области выросло до 14 человек. 15 апреля количество инфицированных в области составило 22 человека. При этом был зафиксирован первый случай коронавируса в Николаеве — инфицированной оказалась 6-летняя девочка. По состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай COVID-19, из которых 4 случая зафиксировано в Николаеве: 2 инфицированных — 6-летняя девочка и ее дедушка, 1 — медсестра одной из городских больниц, 1 — 24-летняя девушка с пневмонией средней тяжести, которая проходит лечение на дому.

Кроме того, 17 апреля мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаевской области подтвердили еще два случая заболевания инфекцией. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.