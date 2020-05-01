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Полиция начала уголовное производство по факту принятого исполнительным комитетом Черкасс решения об ослаблении карантина.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черкасской области.
Как сообщалось ранее городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общенациональный карантин в Украине.
Решение об ослаблении карантиннных мер исполнительный комитет Черкасского городского совета принял вчера, 30 апреля.
— В частности, выходя за рамки своих полномочий, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов. Несмотря на то, что принятое решение исполкома противоречит постановлению Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», исполнительный комитет отказался его отменить. Таким образом руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что на Черкасщине зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирус (6 - в сутки), из них 112 в городе Черкассы, девять человек погибли (1 - за прошедшие сутки), - сказано в сообщении полиции.
Сегодня, 1 мая, Черкасский отдел полиции возбудил уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса Украины.
— Полиция подчеркивает необходимость соблюдения требований действующего законодательства и не совершать деятельность, которая, в соответствии с постановлением Кабмина, пока запрещена. Стоит отметить, что карантин в случае положительного эпидемиологической ситуации начнут ослаблять с 12 мая 2020 года и будет делать это исключительно Правительство Украины по согласованию с главным государственным санитарным врачом Украины, - сказано в сообщении.
Напомним, Кабинет Министров Украины планирует после 11 мая ввести в стране адаптивный карантин, который можно будет усиливать в отдельных регионах, в случае там вспышки коронавируса.
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Полиция начала уголовное производство по факту принятого исполнительным комитетом Черкасс решения об ослаблении карантина.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черкасской области.
Как сообщалось ранее городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общенациональный карантин в Украине.
Решение об ослаблении карантиннных мер исполнительный комитет Черкасского городского совета принял вчера, 30 апреля.
— В частности, выходя за рамки своих полномочий, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов. Несмотря на то, что принятое решение исполкома противоречит постановлению Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», исполнительный комитет отказался его отменить. Таким образом руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что на Черкасщине зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирус (6 - в сутки), из них 112 в городе Черкассы, девять человек погибли (1 - за прошедшие сутки), - сказано в сообщении полиции.
Сегодня, 1 мая, Черкасский отдел полиции возбудил уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса Украины.
— Полиция подчеркивает необходимость соблюдения требований действующего законодательства и не совершать деятельность, которая, в соответствии с постановлением Кабмина, пока запрещена. Стоит отметить, что карантин в случае положительного эпидемиологической ситуации начнут ослаблять с 12 мая 2020 года и будет делать это исключительно Правительство Украины по согласованию с главным государственным санитарным врачом Украины, - сказано в сообщении.
Напомним, Кабинет Министров Украины планирует после 11 мая ввести в стране адаптивный карантин, который можно будет усиливать в отдельных регионах, в случае там вспышки коронавируса.