В Украине с 11 мая введут адаптивный карантин, в случае новых вспышек коронавируса, карантин усилят только в тех областях, где это произошло.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль, сообщают Лига.Новости.

По его словам, вчера на совете экономического развития ведущие экономисты поддержали правительственный план, согласно которому надо запускать адаптивный карантин.

— Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране, но это наши следующие шаги, после 11 мая, - сказал он.

Денис Шмыгаль анонсировал, что сегодня на заседании Кабмина будет принято решение об открытии продуктовых рынков, с определенными условиями. Еще ряд решений об ослаблении карантина будет принят в следующую среду.

По словам премьера, в последние дни в правительство поступают просьбы об ослаблении карантина.

— То, что у нас меньше больных в сравнении с другими странами - это заслуга карантинных мер... Безответственные призывы досрочно выйти из карантина подвергают всех украинцев опасности, - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он призвал различные группы влияния и политические силы не манипулировать, не призывать украинцев к протестам и скоплениям, иначе это приведет к росту заболеваемости.

— Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших украинцев не будет увеличиваться, - отметил премьер.

Напомним, Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.