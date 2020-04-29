|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|05:39
|Заход солнца:
|20:00
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:36
|Заход солнца:
|20:15
|Температура завтра:
|+22 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Решение об открытии рынков с 1 мая было принято сегодня 29 апреля.
По словам Дениса Шмыгаля основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.
— Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня Правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований, - сообщил премьер-министр.
Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков.
Ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут работать продовольственные рынки в условиях карантина.
Напомним, что вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».
Также, мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям.
С просьбой смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков к правительству обратилась городские власти Днепра и Ивано-Франковска.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Решение об открытии рынков с 1 мая было принято сегодня 29 апреля.
По словам Дениса Шмыгаля основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.
— Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня Правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований, - сообщил премьер-министр.
Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков.
Ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут работать продовольственные рынки в условиях карантина.
Напомним, что вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».
Также, мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям.
С просьбой смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков к правительству обратилась городские власти Днепра и Ивано-Франковска.