Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Решение об открытии рынков с 1 мая было принято сегодня 29 апреля.

По словам Дениса Шмыгаля основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

— Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня Правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований, - сообщил премьер-министр.

Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков.

Ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут работать продовольственные рынки в условиях карантина.

Напомним, что вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».

Также, мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям.

С просьбой смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков к правительству обратилась городские власти Днепра и Ивано-Франковска.