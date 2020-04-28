Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут работать продовольственные рынки в условиях карантина.

Об этом он рассказал в эфире «Сніданку з 1+1».

– Рынки можно открывать, но при соблюдении условий. Мы прописываем нормы и контроль будет обеспечивать только национальный уровень - Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов. Каждое утро инспектор будет давать разрешение или не давать разрешение на открытие конкретного рынка, после анализа состояния его деятельности и работы за предыдущий день, - сообщил Ляшко.

По его словам, Кабмин решит этот вопрос в среду.

– Чтобы открылись рынки должно опубликоваться постановление о требованиях к рынкам. Оператор рынка вызывает инспектора, он смотрит подготовлен ли рынок. Государственный инспектор Госпотребслужбы подписывает разрешение на открытие рынка, - пояснил он.

Также главный санитарный врач рассказал, какие нормы должны выполняться, чтобы рынок работал.

– 3 метра от продавца к продавцу, не более одного покупателя на 10 метров квадратных. И это должен контролировать на входе работник рынка. Если условия будут нарушены - на следующий день инспектор не позволит открыть рынок, и запрет продлится неделю, - добавил Ляшко.

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 29 апреля, рассмотрит вопрос касательно открытия рынков.

Ранее городские власти Днепра и Ивано-Франковска обратилась с просьбой к правительству смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков. Также с обращением об открытии рынков к правительству обратился мэр Львова Андрей Садовый он попросил разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям. Вчера, в Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге, из-за того, что им негде сбывать продукцию.

Отметим, что вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».