Кабинет Министров Украины на заседании в среду рассмотрит вопрос касательно открытия рынков по определенному протоколу соблюдение правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Президента Украины.

Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, состоявшейся под его председательством.

— Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях, - подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля вопрос об открытии рынков нужно рассмотреть как можно быстрее, чтобы начать открывать их до конца недели.

Напомним, городские власти Днепра и Ивано-Франковска обратилась с просьбой к правительству смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков. Также с обращением об открытии рынков к правительству обратился мэр Львова Андрей Садовый он попросил разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям. Вчера, в Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге, из-за того, что им негде сбывать продукцию.

Отметим, что вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».