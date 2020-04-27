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Кабинет Министров Украины на заседании в среду рассмотрит вопрос касательно открытия рынков по определенному протоколу соблюдение правил безопасности во время эпидемии COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе Президента Украины.
Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.
Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, состоявшейся под его председательством.
— Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях, - подчеркнул Владимир Зеленский.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля вопрос об открытии рынков нужно рассмотреть как можно быстрее, чтобы начать открывать их до конца недели.
Напомним, городские власти Днепра и Ивано-Франковска обратилась с просьбой к правительству смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков. Также с обращением об открытии рынков к правительству обратился мэр Львова Андрей Садовый он попросил разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям. Вчера, в Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге, из-за того, что им негде сбывать продукцию.
Отметим, что вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».
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Кабинет Министров Украины на заседании в среду рассмотрит вопрос касательно открытия рынков по определенному протоколу соблюдение правил безопасности во время эпидемии COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе Президента Украины.
Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.
Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, состоявшейся под его председательством.
— Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях, - подчеркнул Владимир Зеленский.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля вопрос об открытии рынков нужно рассмотреть как можно быстрее, чтобы начать открывать их до конца недели.
Напомним, городские власти Днепра и Ивано-Франковска обратилась с просьбой к правительству смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков. Также с обращением об открытии рынков к правительству обратился мэр Львова Андрей Садовый он попросил разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям. Вчера, в Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге, из-за того, что им негде сбывать продукцию.
Отметим, что вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов