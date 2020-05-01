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Министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».
Об этом на написал в своем Twitter.
По его словам, городской голова Черкасс «заигрался», а реакция на такие действия будет «жесткой».
— Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким, - написал Арсен Аваков.
Напомним, что городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».
Об этом на написал в своем Twitter.
По его словам, городской голова Черкасс «заигрался», а реакция на такие действия будет «жесткой».
— Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким, - написал Арсен Аваков.
Напомним, что городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.