Министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».

Об этом на написал в своем Twitter.

По его словам, городской голова Черкасс «заигрался», а реакция на такие действия будет «жесткой».

— Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким, - написал Арсен Аваков.

Напомним, что городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.