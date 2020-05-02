Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.

Соответствующее видеообращение Бондаренко разметил на своей странице в Facebook

– Господин президент, я думал, когда вы победите - в стране будет закон один для всех... Придет весна и будем сажать. Только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что вы будете сажать своих соратников за «Велюр». И вы знаете, мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев. А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться. Помните, Черкассы - свободный казацкий город, и если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните - никто в жизни не одолел Черкассы, - заявил мэр города.

Относительно «Велюра», мэр Черкасс имел в виду элитный ресторан нардепа Николая Тищенко (фракция «Слуга народа», - прим.), который работает несмотря на карантин и его посещают известные в политических кругах люди.

Напомним, власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.

В связи с этим полиция начала уголовное производство.

В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.

Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.