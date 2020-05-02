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Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
Соответствующее видеообращение Бондаренко разметил на своей странице в Facebook
– Господин президент, я думал, когда вы победите - в стране будет закон один для всех... Придет весна и будем сажать. Только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что вы будете сажать своих соратников за «Велюр». И вы знаете, мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев. А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться. Помните, Черкассы - свободный казацкий город, и если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните - никто в жизни не одолел Черкассы, - заявил мэр города.
Относительно «Велюра», мэр Черкасс имел в виду элитный ресторан нардепа Николая Тищенко (фракция «Слуга народа», - прим.), который работает несмотря на карантин и его посещают известные в политических кругах люди.
Напомним, власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
В связи с этим полиция начала уголовное производство.
В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.
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Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
Соответствующее видеообращение Бондаренко разметил на своей странице в Facebook
– Господин президент, я думал, когда вы победите - в стране будет закон один для всех... Придет весна и будем сажать. Только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что вы будете сажать своих соратников за «Велюр». И вы знаете, мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев. А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться. Помните, Черкассы - свободный казацкий город, и если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните - никто в жизни не одолел Черкассы, - заявил мэр города.
Относительно «Велюра», мэр Черкасс имел в виду элитный ресторан нардепа Николая Тищенко (фракция «Слуга народа», - прим.), который работает несмотря на карантин и его посещают известные в политических кругах люди.
Напомним, власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
В связи с этим полиция начала уголовное производство.
В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.