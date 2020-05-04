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После пуска первой очереди «Турецкого потока» Украина почти полностью потеряла транзит газа из Российской федерации в Турцию, Грецию и Болгарию.
Об этом заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передаёт Укринформ.
— К сожалению, приходится констатировать, что после запуска первой нитки Турецкого Потока Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию), - написал Сергей Макогон.
По мнению Макогона, «после окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки Турецкого Потока, Украина ещё потеряет часть транзита, который идёт в Венгрию и Сербию (до 15 миллиардов м3). Запуск ожидается в конце 2020 или самом начале 2021.
Он рассказал, что критически важно не допустить окончания строительства Северного Потока-2, так как это приведёт к полной потере транзита уже с 2025 года. Для Украины это 2,5-3 миллиарда долларов ежегодного дохода от транзита.
К этому Макогон добавил, что «потенциальное решение немецкого энергетического регулятора распространить правила европейской газовой директивы на СП-2 может значительно снизить рентабельность этого проекта, так как Газпром сможет загрузить только 50% его мощности. Но нам всем нельзя расслабляться. Борьба с СП-2 должна оставаться ключевой задачей не только для Оператора ГТС України, Нафтогаза України, но и для МИД и МинЭкоЭнерго».
Напомним, что Российский газовый монополист Газпром сообщил, что ожидает завершения строительства «Северного потока-2» до конца 2020 года.
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После пуска первой очереди «Турецкого потока» Украина почти полностью потеряла транзит газа из Российской федерации в Турцию, Грецию и Болгарию.
Об этом заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передаёт Укринформ.
— К сожалению, приходится констатировать, что после запуска первой нитки Турецкого Потока Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию), - написал Сергей Макогон.
По мнению Макогона, «после окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки Турецкого Потока, Украина ещё потеряет часть транзита, который идёт в Венгрию и Сербию (до 15 миллиардов м3). Запуск ожидается в конце 2020 или самом начале 2021.
Он рассказал, что критически важно не допустить окончания строительства Северного Потока-2, так как это приведёт к полной потере транзита уже с 2025 года. Для Украины это 2,5-3 миллиарда долларов ежегодного дохода от транзита.
К этому Макогон добавил, что «потенциальное решение немецкого энергетического регулятора распространить правила европейской газовой директивы на СП-2 может значительно снизить рентабельность этого проекта, так как Газпром сможет загрузить только 50% его мощности. Но нам всем нельзя расслабляться. Борьба с СП-2 должна оставаться ключевой задачей не только для Оператора ГТС України, Нафтогаза України, но и для МИД и МинЭкоЭнерго».
Напомним, что Российский газовый монополист Газпром сообщил, что ожидает завершения строительства «Северного потока-2» до конца 2020 года.