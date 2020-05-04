Объем экспорта зерновых культур с начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 30 апреля составил более 50,5 миллионов тонн, что на 19,4% выше показателей минувшего года.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Так, пшеницы с начала сезона экспортировано почти 19 миллионов тонн, что на 4,6 миллионов, или 32,3% выше прошлогоднего объема.

Поставки ячменя на внешние рынки превысили 4,68 миллионов тонн (+38,7%). Экспорт ржи составил 8,2 тысяч тонн против 88,2 тысяч на эту же дату прошлого года.

Экспорт кукурузы на внешние рынки за отчетный период превысил 26,2 млн тонн (+9,8%).

Вместе с тем, экспорт украинской муки достиг почти 295,2 тысяч тонн, что на 22,4% больше, чем годом ранее.

Напомним, что за первый квартал 2020 года импорт гречки достиг 115 миллионов гривен, в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.