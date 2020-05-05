Министерство внутренних дел Украины приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ежедневно на охрану общественного порядка заступает более 22 тысяч полицейских и гвардейцев и около 2 тысяч пограничных нарядов.

По состоянию на сейчас в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе - 1,7 Национальная гвардия - 19, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственная миграционная служба - 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел зафиксированы 59 случаев заболевания.

Для защиты 350-тысячного коллектива МВД в КНР оперативно было закуплено в марте-апреле - 1,5 миллиона штук респираторов, более 260 тысяч штук костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс тестов, 1000 термометров, более 200 тысяч пар одноразовых перчаток. Часть этого груза - 80 тысяч респираторов и 8 тысяч костюмов, были переданы Минздраву для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине.

Также, Центральной поликлиникой МВД в апреле этого года были закуплены респираторы высокого класса защиты модели «3М 6800М», производства транснациональной компании «3М».

Респираторы со сменными фильтрами «3М 6800М» предназначены для многоразового использования. Они удобны и комфортны в использовании для медиков и полицейских которые каждый день рискуют своей жизнью, подвергаясь угрозе быть инфицированными. Закупочная цена за единицу респиратора модели «3М 6800М» составляла - 4 тысячи гривен, что ниже, чем среднее предложение на рынке.

Сейчас, когда МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов необходимых для противостояния эпидемии коронавируса, Министерством принято решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей.