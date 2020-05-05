В апреле Верховная Рада перераспределила бюджет на 2020 год, уменьшив расходы на науку, культуру, образование и кино, чтобы больше осталось на борьбу с эпидемией. В то же время, почти полмиллиарда гривен дополнительно выделили на финансирование Государственной фискальной службы и налоговой милиции.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».

Журналисты отмечают, что этими выделенными 450 миллионов гривен ($16,7 миллионов) депутаты фактически удвоили бюджет органа, команда президента Владимира Зеленского обещала ликвидировать.

В то же время, забрали средства у Бюро финансовых расследований — органа, который должен заменить налоговую милицию, но создание которого в конце концов провалили.

Не все поддерживали такое увеличение. Так, например, народный депутат от фракции «Голос» и член бюджетного комитета парламента Владимир Цабаль рассказал «Схемам», что пытался этому противодействовать, но тщетно.

— Сама ГНС сейчас сбором доходов не занимается. То есть, это тот орган, который просто должен реформироваться в две структуры. Ну и, соответственно, есть ли смысл увеличивать финансирование того органа, который уже условно не существует, у котого осталась какая-то пара функций, которые там были исторически, и все мы знаем, были не очень успешными, — рассказал он.

Да и в самой президентской фракции говорят о необходимости расстаться с налоговой милицией.

— Вообще-то надо эту налоговую милицию и все подразделения, которые занимаются предпринимателями — их надо ликвидировать однозначно. Вместо этого надо создать Государственное бюро финансовых расследований, — говорит депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

Налоговая милиция — специализированное подразделение Государственной фискальной службы, занимающееся борьбой с налоговыми правонарушениями и являющееся органом предварительного расследования по делам об уклонении от налогообложения и нарушений в бюджетной сфере. Она имеет такие же полномочия, как и ряд других правоохранительных органов.

Напомним, в сетябре 2019 гоада Кабинет министров временно восстановил полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе.