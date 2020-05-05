Департамент ЖКХ собирается в это году провести текущий ремонт части улицы Потемкинской на 10 миллионов гривен.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев.

По словам чиновника, в скором времени будет объявлен тендер на 10 миллионов по ремонту дорожного покрытия Потемкинской от улицы Садовой и до улицы Соборной, либо Лягина.

— В этом году на ремонт Потемкинской выделили в размере 10 миллионов гривен и мы в ближайшее время будем объявлять тендер, на текущий ремонт дороги по этой улице. На эти деньги, по расчетам технического надзора мы сможем осуществить ремонт от улицы Садовой до улицы Соборной, лбо улиц Лягина. Сейчас готовится техническое задание. В ближайшее время объявим торги. В рамках этого тендера будет осуществлен ремонт дорожного покрытия, и в брусчатке будет выполнено примыкания к рельсам. Деньг преусмотрены, и м ланируем начать ремонт улицы в этом году, — заявил Сергей Коренев.

Стоит отметить, что еще в 2016 году мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял,что по предварительным подсчетам, на ремонт Потемкинской необходимо потратить 240 миллионов гривен.

Напомним, в Николаеве рабочие засыпали ямы по улице Потемкинской отработанной асфальтной крошкой.