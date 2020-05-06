Американская корпорация Walt Disney из-за пандемии COVID-19 в прошедшем квартале потеряла $1,4 миллиарда или 91% прибыли, говорится в финансовой отчетности компании.

Об этом сообщает Лига.

Прибыль компании за январь-март составила $475 миллиона. Общая выручка выросла более чем на 20% в годовом исчислении до $18 миллиардов. Этот рост в компании связывают с приобретением развлекательных активов 21st Century Fox.

Худшие финпоказатели - у тематических парков развлечений, которыми владеет компания по всему миру. Операционная прибыль в этом сегменте упала до $639 миллиона с $1,51 миллиардов годом ранее.

Также Disney понесла потери из-за прекращения спортивных трансляций и спада рекламных доходов. Снизились на 8% и доходы от кинобизнеса, составив по итогам квартала $466 миллионов.

Disney намерена открыть свой парк развлечений в Шанхае (Китай) с 11 мая. Он будет принимать не более 30% посетителей от общего их количества до пандемии.

Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины презентовало программы поддержки малого и микробизнеса, который пострадал от карантина. В дальнейшем в правительстве планируют обсудить, что делать с единым социальным взносом (ЕСВ) для тех предпринимателей, которые временно не работают.