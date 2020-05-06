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По итогам проверки, которую проводила Государственная аудиторская служба, в «Укрзалізниці» и ее филиалах выявили нарушений на 11,8 миллиардов гривен ($437 миллионов), которые государственная компания допустила в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года.
Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы.
Среди этих нарушений — несвоевременно утвержденные финансовые планы компании и нарушения в отношении объема осуществленных капитальных инвестиций. Также «Укрзалізниця» нарушила требования по уплате дивидендов из своей прибыли в государственный бюджет.
Госаудитслужба отмечает, что пассажирские перевозки «Укрзалізниці» — убыточные, а за пригородные перевозки компания получила лишь 13% возмещения из бюджетов. Несмотря на это, руководство компании назначило себе «непропорционально большое вознаграждение».
— Например, в 2018 году среднемесячные расходы на оплату труда одного сотрудника в целом по АО «Укрзалізниця» составляли 10,4 тысяч гривен ($386), а руководителя и члена правления — 469,3 тысяч гривен ($17,4 тысяч), административно-правленческого персонала — 46 тысяч гривен ($1700), работников — 10,3 тысяч гривен ($380), — говорится в результатах проверки.
Результаты проверки аудиторы направили в СБУ и правительство и предложили поручить Министерству инфраструктуры устранить выявленные нарушения.
Напомним, в 2019 году самыми прибыльными были поезда международного сообщения из Киева и Кривого Рога в Москву. «Укрзалізниця» заработала 145,2 миллионов гривен и 95,7 миллионов гривен соответственно.
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По итогам проверки, которую проводила Государственная аудиторская служба, в «Укрзалізниці» и ее филиалах выявили нарушений на 11,8 миллиардов гривен ($437 миллионов), которые государственная компания допустила в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года.
Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы.
Среди этих нарушений — несвоевременно утвержденные финансовые планы компании и нарушения в отношении объема осуществленных капитальных инвестиций. Также «Укрзалізниця» нарушила требования по уплате дивидендов из своей прибыли в государственный бюджет.
Госаудитслужба отмечает, что пассажирские перевозки «Укрзалізниці» — убыточные, а за пригородные перевозки компания получила лишь 13% возмещения из бюджетов. Несмотря на это, руководство компании назначило себе «непропорционально большое вознаграждение».
— Например, в 2018 году среднемесячные расходы на оплату труда одного сотрудника в целом по АО «Укрзалізниця» составляли 10,4 тысяч гривен ($386), а руководителя и члена правления — 469,3 тысяч гривен ($17,4 тысяч), административно-правленческого персонала — 46 тысяч гривен ($1700), работников — 10,3 тысяч гривен ($380), — говорится в результатах проверки.
Результаты проверки аудиторы направили в СБУ и правительство и предложили поручить Министерству инфраструктуры устранить выявленные нарушения.
Напомним, в 2019 году самыми прибыльными были поезда международного сообщения из Киева и Кривого Рога в Москву. «Укрзалізниця» заработала 145,2 миллионов гривен и 95,7 миллионов гривен соответственно.