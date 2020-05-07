Международный аэропорт «Киев» («Жуляны») имени И. Сикорского обратился за помощью к президенту, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева.

Об этом говорится в заявлении аэропорта «Киев».

В случае отсутствия поддержки, говорится в письме, подписанным генеральным директором «Мастер-Авиа» Олегом Левченко, аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится. Первый раз к Правительству компания обращалась 27 марта.

Чтобы сохранить аэропорт, руководство компании просит власти предоставить следующие меры поддержки:

— безвозвратную финансовую помощь в размере 22 миллиона гривен в месяц. Денежные средства будут направлены на выплату заработной платы сотрудникам ООО «Мастер-Авиа» и КП МА «Киев» и поддержку аэродрома и аэропорта в рабочем состоянии на период остановки работы аэропорта и окончания карантина до достижения пассажиропотока 20 тысяч пассажиров на вылет в месяц;

— устранить любые ограничения для аэропорта «Киев» в части выполнения рейсов в период приостановления полетов. Сейчас преференции на эксплуатацию транспортной, бизнес-авиации и эвакуационных рейсов предоставлены исключительно аэропорту «Борисполь», подчеркивается в обращении;

— целевую субсидию в размере $15 на одного пассажира для предоставления скидок авиакомпаниям на период в 1,5-2 года для восстановления пассажиропотока;

— 1 помощь в рефинансировании кредита в сумме $28 миллионов под минимальный процент и с долгосрочным сроком погашения;

— льготы по налогу на землю для «Мастер-Авиа» и аэропорта;

— создать комиссию поддержки авиационной отрасли с участием представителей компаний «Мастер-Авиа» и аэропорта «Киев».

Напомним, Николаевская облгосадминистрация распределила 70,9 миллионов гривен средств государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.