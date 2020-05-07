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Международный аэропорт «Киев» («Жуляны») имени И. Сикорского обратился за помощью к президенту, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева.
Об этом говорится в заявлении аэропорта «Киев».
В случае отсутствия поддержки, говорится в письме, подписанным генеральным директором «Мастер-Авиа» Олегом Левченко, аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится. Первый раз к Правительству компания обращалась 27 марта.
Чтобы сохранить аэропорт, руководство компании просит власти предоставить следующие меры поддержки:
— безвозвратную финансовую помощь в размере 22 миллиона гривен в месяц. Денежные средства будут направлены на выплату заработной платы сотрудникам ООО «Мастер-Авиа» и КП МА «Киев» и поддержку аэродрома и аэропорта в рабочем состоянии на период остановки работы аэропорта и окончания карантина до достижения пассажиропотока 20 тысяч пассажиров на вылет в месяц;
— устранить любые ограничения для аэропорта «Киев» в части выполнения рейсов в период приостановления полетов. Сейчас преференции на эксплуатацию транспортной, бизнес-авиации и эвакуационных рейсов предоставлены исключительно аэропорту «Борисполь», подчеркивается в обращении;
— целевую субсидию в размере $15 на одного пассажира для предоставления скидок авиакомпаниям на период в 1,5-2 года для восстановления пассажиропотока;
— 1 помощь в рефинансировании кредита в сумме $28 миллионов под минимальный процент и с долгосрочным сроком погашения;
— льготы по налогу на землю для «Мастер-Авиа» и аэропорта;
— создать комиссию поддержки авиационной отрасли с участием представителей компаний «Мастер-Авиа» и аэропорта «Киев».
Напомним, Николаевская облгосадминистрация распределила 70,9 миллионов гривен средств государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.
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Международный аэропорт «Киев» («Жуляны») имени И. Сикорского обратился за помощью к президенту, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева.
Об этом говорится в заявлении аэропорта «Киев».
В случае отсутствия поддержки, говорится в письме, подписанным генеральным директором «Мастер-Авиа» Олегом Левченко, аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится. Первый раз к Правительству компания обращалась 27 марта.
Чтобы сохранить аэропорт, руководство компании просит власти предоставить следующие меры поддержки:
— безвозвратную финансовую помощь в размере 22 миллиона гривен в месяц. Денежные средства будут направлены на выплату заработной платы сотрудникам ООО «Мастер-Авиа» и КП МА «Киев» и поддержку аэродрома и аэропорта в рабочем состоянии на период остановки работы аэропорта и окончания карантина до достижения пассажиропотока 20 тысяч пассажиров на вылет в месяц;
— устранить любые ограничения для аэропорта «Киев» в части выполнения рейсов в период приостановления полетов. Сейчас преференции на эксплуатацию транспортной, бизнес-авиации и эвакуационных рейсов предоставлены исключительно аэропорту «Борисполь», подчеркивается в обращении;
— целевую субсидию в размере $15 на одного пассажира для предоставления скидок авиакомпаниям на период в 1,5-2 года для восстановления пассажиропотока;
— 1 помощь в рефинансировании кредита в сумме $28 миллионов под минимальный процент и с долгосрочным сроком погашения;
— льготы по налогу на землю для «Мастер-Авиа» и аэропорта;
— создать комиссию поддержки авиационной отрасли с участием представителей компаний «Мастер-Авиа» и аэропорта «Киев».
Напомним, Николаевская облгосадминистрация распределила 70,9 миллионов гривен средств государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный