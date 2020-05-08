Безработица в Соединенных Штатах в апреле обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% по сравнению с мартовским показателем в 4,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.

Согласно статистике, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние семь недель - с 15 марта по 2 мая - превысило 33 миллионов.

По данным ведомства, с 26 апреля по 2 мая 3,16 миллионов американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит 3 миллионов человек. При этом с 19 по 25 апреля было 3,84 миллионов таких обращений. До принятия в марте мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивается на несколько миллионов.

Напомним, что в Австрии уровень безработицы достиг нового исторического максимума.