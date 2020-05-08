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Безработица в Соединенных Штатах в апреле обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% по сравнению с мартовским показателем в 4,4%.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.
Согласно статистике, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние семь недель - с 15 марта по 2 мая - превысило 33 миллионов.
По данным ведомства, с 26 апреля по 2 мая 3,16 миллионов американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит 3 миллионов человек. При этом с 19 по 25 апреля было 3,84 миллионов таких обращений. До принятия в марте мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивается на несколько миллионов.
Напомним, что в Австрии уровень безработицы достиг нового исторического максимума.
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Безработица в Соединенных Штатах в апреле обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% по сравнению с мартовским показателем в 4,4%.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.
Согласно статистике, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние семь недель - с 15 марта по 2 мая - превысило 33 миллионов.
По данным ведомства, с 26 апреля по 2 мая 3,16 миллионов американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит 3 миллионов человек. При этом с 19 по 25 апреля было 3,84 миллионов таких обращений. До принятия в марте мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивается на несколько миллионов.
Напомним, что в Австрии уровень безработицы достиг нового исторического максимума.
|
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|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный