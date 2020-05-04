В Австрии уровень безработицы достиг нового исторического максимума.

Об этом сообщает Европейская правда.

Служба рынка труда (AMS) сообщила в понедельник, что число безработных и участников учебных программ возросло на 58,2% в годовом исчислении до 571 тысячи человек. Уровень безработицы вырос на 5,5 процентных пунктов, до 12,8%. Все возрастные группы, во всех отраслях промышленности и во всех федеральных землях пораженных кризисом.

В начале апреля сообщалось, что в целом по стране число зарегистрированных безработных выросло на 4,7%, до 12,2% на конец марта, такого показателя не наблюдалось с 1946 года. В марте на 52,5% больше людей остались без работы по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Всего без работы - более полумиллиона человек.