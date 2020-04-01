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Пандемия коронавируса привела к росту безработицы в Австрии до исторического максимума.
Об этом сообщает Европейская правда.
В целом по стране число зарегистрированных безработных выросло на 4,7%, до 12,2% на конец марта, такого показателя не наблюдалось с 1946 года.
В регионе Тироль, который сильно зависит от туризма и особенно сильно пострадал от пандемии, безработица в марте выросла на 199% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.
Лыжный сезон в Альпах был прерван в прошлом месяце, когда случаи коронавируса начали резко увеличиваться.
Число безработных больше всего увеличилось в сферах размещения и питания (+145,1%, или +60 784 человека), строительства (+94,8%, +28 191) и транспорта (+83,8%, +13 728).
В конце марта число людей, не имеющих работы в розничной торговле, выросло на 34,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.
По состоянию на утро среды число подтвержденных случаев заболевания коронавирус в Австрии возросло до 10 192. В результате болезни 146 человек умерли, а 1095 выздоровели.
Напомним, во всем мире по состоянию на 8:40 1 апреля вылечились от коронавируса 178 тысяч 301 человек, инфицировано 859 тысяч 796 человек, умерли 42 тысяч 341.
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Пандемия коронавируса привела к росту безработицы в Австрии до исторического максимума.
Об этом сообщает Европейская правда.
В целом по стране число зарегистрированных безработных выросло на 4,7%, до 12,2% на конец марта, такого показателя не наблюдалось с 1946 года.
В регионе Тироль, который сильно зависит от туризма и особенно сильно пострадал от пандемии, безработица в марте выросла на 199% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.
Лыжный сезон в Альпах был прерван в прошлом месяце, когда случаи коронавируса начали резко увеличиваться.
Число безработных больше всего увеличилось в сферах размещения и питания (+145,1%, или +60 784 человека), строительства (+94,8%, +28 191) и транспорта (+83,8%, +13 728).
В конце марта число людей, не имеющих работы в розничной торговле, выросло на 34,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.
По состоянию на утро среды число подтвержденных случаев заболевания коронавирус в Австрии возросло до 10 192. В результате болезни 146 человек умерли, а 1095 выздоровели.
Напомним, во всем мире по состоянию на 8:40 1 апреля вылечились от коронавируса 178 тысяч 301 человек, инфицировано 859 тысяч 796 человек, умерли 42 тысяч 341.