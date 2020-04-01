Во всем мире по состоянию на 8:40 1 апреля вылечились от коронавируса 178 тысяч 301 человек, инфицировано 859 тысяч 796 человек, умерли 42 тысяч 341.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В США заболели 189 тысяч 618 человек, и это в два раза больше чем заболело в Китае, — там инфицированных 82 тысячи 294 человеа за сутки 54 новых случая. В Испании коронавирус диагностировали у 95 тысяч 923 человек. В Италиии количество заболевших за сутки выросло на 4 тысячи и теперь их количество составляет 105 тысяч 792 больных. Германия — 71 тысяч 808 инфицированных, во Франции— 52 тысячи 836 человек против 45 тысяч 170 заболевших состоянием на 31 марта.

От коронавирусной инфекции в Италии выздоровело 15 тысяч 729 человек, умерли 12 тысяч 428. Китай — выздоровели 76 тысяч 206 человек, умерли 3 тысячи 187 человек. В Испании 19 тысяч 259 выздоровевших и 8 тысяч 464 умерших. Иран — 14 тысяч 656 выздоровевших и 2 тысячи 898 умерших. В Германии от короонавируса вылечились 16 тысяч 100 человек и 775 умерли. Франция — 9 тысяч 522 выздоровели, 3 тысячи 523 человека умерли. В США — 7 тысяч 109 выздоровевших и 1 тысяча 96 человек умерших. В Великобритании от коронавируса умерли 1 тысяча 789 человек еще 171 человек вылечился.

Напомним, в Соединенных Штатах число погибших от коронавируса за последние сутки составило 770 человек.