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В Соединенных Штатах число погибших от коронавируса за последние сутки составило 770 человек.
Об этом сообщается в статистической сводке CNN.
Телекомпания подчеркивает, что эти показатели о заболеваемостью вирусом COVID-19 являются самыми высокими по стране за день. По состоянию на 31 марта общее число летальных случаев в США - 3774.
Таким образом США оказались в мире на третьем месте по числу жертв COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке больше тысячи полицейских заразились коронавирусом.
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В Соединенных Штатах число погибших от коронавируса за последние сутки составило 770 человек.
Об этом сообщается в статистической сводке CNN.
Телекомпания подчеркивает, что эти показатели о заболеваемостью вирусом COVID-19 являются самыми высокими по стране за день. По состоянию на 31 марта общее число летальных случаев в США - 3774.
Таким образом США оказались в мире на третьем месте по числу жертв COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке больше тысячи полицейских заразились коронавирусом.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа