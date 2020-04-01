В Соединенных Штатах число погибших от коронавируса за последние сутки составило 770 человек.

Об этом сообщается в статистической сводке CNN.

Телекомпания подчеркивает, что эти показатели о заболеваемостью вирусом COVID-19 являются самыми высокими по стране за день. По состоянию на 31 марта общее число летальных случаев в США - 3774.

Таким образом США оказались в мире на третьем месте по числу жертв COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке больше тысячи полицейских заразились коронавирусом.