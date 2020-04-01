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Более тысячи сотрудников нью-йоркской полиции заразились коронавирусом.
Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, коронавирус 31 марта обнаружили у 1 048 полицейских и 145 гражданских специалистов департамента. Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников полицейского департамента умерли.
На больничном сейчас находятся 5199 полицейских. В Нью-Йорке численность полиции превышает 38 тыс.
Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все страны мира должны предоставлять исчерпывающую и правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.
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Более тысячи сотрудников нью-йоркской полиции заразились коронавирусом.
Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, коронавирус 31 марта обнаружили у 1 048 полицейских и 145 гражданских специалистов департамента. Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников полицейского департамента умерли.
На больничном сейчас находятся 5199 полицейских. В Нью-Йорке численность полиции превышает 38 тыс.
Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все страны мира должны предоставлять исчерпывающую и правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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|
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|
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|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа