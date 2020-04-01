Более тысячи сотрудников нью-йоркской полиции заразились коронавирусом.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, коронавирус 31 марта обнаружили у 1 048 полицейских и 145 гражданских специалистов департамента. Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников полицейского департамента умерли.

На больничном сейчас находятся 5199 полицейских. В Нью-Йорке численность полиции превышает 38 тыс.

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все страны мира должны предоставлять исчерпывающую и правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.