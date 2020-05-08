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Немецкий авиаперевозчик Lufthansa возобновляет перелеты по 80 направления, включая туристические, с лета.
Об этом сообщает информагентство Reuters.
О решении в компании объявили сегодня, 8 мая. Отмечается, что в июне снова начнет летать 80 самолетов, в том числе для обслуживания туристических направлений после того, как компания остановила перелеты из-за пандемии коронавируса.
«Мы чувствуем огромное желание и желание людей снова путешествовать. Гостиницы и рестораны постепенно открываются, и в некоторых случаях снова разрешается посещение друзей», — сказал член правления Гарри Хохмайстер.
Группа компаний, в которую входят Swiss International Air Lines и Austrian Airlines также заявила, что отреагирует на растущий спрос клиентов после того, как Германия ослабит ограничения.
Напомним, Lufthansa подсчитала финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По утверждению генерального директора Карстена Спора, они составляют около миллиона евро в час.
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Немецкий авиаперевозчик Lufthansa возобновляет перелеты по 80 направления, включая туристические, с лета.
Об этом сообщает информагентство Reuters.
О решении в компании объявили сегодня, 8 мая. Отмечается, что в июне снова начнет летать 80 самолетов, в том числе для обслуживания туристических направлений после того, как компания остановила перелеты из-за пандемии коронавируса.
«Мы чувствуем огромное желание и желание людей снова путешествовать. Гостиницы и рестораны постепенно открываются, и в некоторых случаях снова разрешается посещение друзей», — сказал член правления Гарри Хохмайстер.
Группа компаний, в которую входят Swiss International Air Lines и Austrian Airlines также заявила, что отреагирует на растущий спрос клиентов после того, как Германия ослабит ограничения.
Напомним, Lufthansa подсчитала финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По утверждению генерального директора Карстена Спора, они составляют около миллиона евро в час.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный