Одна из крупнейших европейских авиакомпаний Lufthansa подсчитала финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По утверждению генерального директора Карстена Спора, они составляют около миллиона евро в час.

Об этом сообщает Главком.

Согласно заявлению Карстена Спора, во время пандемии коронавируса Lufthansa столкнулась с самой большой проблемой в истории своего существования.

«Принятые во всем мире ограничения привели к тому, что миллионы людей отказались от перелетов и остались дома, тем самым поставив авиационную отрасль на колени», — отметил гендиректор авиакомпании.

Карстен Спор сообщил, что сейчас Lufthansa, в которую входят дочерние компании Eurowings, SWISS, Brussels Airlines и Austrian Airlines, перевозит меньше трех тысяч пассажиров в день, тогда как средний показатель для эпидемии достигал 350 тысяч.

«Мы теряем около миллиона евро в час, каждый день, неделя за неделей. И просто не сможем пережить этот кризис без государственной поддержки», — отметил гендиректор Lufthansa в видеообращении к персоналу компании.

Он добавил, что уже начал обсуждать спасение группы авиаперевозчиков с правительством страны, где базируются авиакомпании. Планируется, что переговоры пройдут в Берне, Берлине, Брюсселе и Вене.

Спор также подчеркнул, что Lufthansa вступила в кризисную ситуацию с финансовыми резервами около четырех миллиардов евро. Однако, столкнувшись с ухудшением ситуации, компания приняла радикальные меры о сокращению расходов.

«В частности, пришлось закрыть бюджетный перевозчик Germanwings и лишиться 40 самолетов с флота компании. В результате остались без работы более семи тысяч человек. Вопрос их дальнейшего трудоустройства решается с помощью профсоюзов», — сообщил гендиректор.

В 2019 компания Lufthansa Group завоевала звание наиболее востребованного перевозчика в Европе. За прошлый год авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, вместе сделали более миллиона рейсов, а показатель загруженности самолетов превысил 80%.

Напомним, Национальный банк и Кабинет министров Украины разработали две программы экстренной кредитной поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал от карантина.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии нового коронавируса Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929 – 1933 годов.